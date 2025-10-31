“Bandido bom é bandido morto”, com esse mote a direita vai berrando por mais sangue em nome da “segurança”.
Ao mesmo tempo que acusam a esquerda de ser conivente com o tráfico…
E os textos como o do portal sobre a “Japinha do CV” seguem o mesmo padrão: fazem do crime um espetáculo.
Humanizam o criminoso apenas para reforçar o medo coletivo e naturalizar a morte como solução…
O problema, no entanto, não se resolve com fuzis, mas com política pública, rastreio do dinheiro e mudança no sistema prisional, onde facções continuam recrutando jovens sem perspectiva, e muitos tontos.
