“Bandido bom é bandido morto”, com esse mote a direita vai berrando por mais sangue em nome da “segurança”.

Ao mesmo tempo que acusam a esquerda de ser conivente com o tráfico…

E os textos como o do portal sobre a “Japinha do CV” seguem o mesmo padrão: fazem do crime um espetáculo.

Humanizam o criminoso apenas para reforçar o medo coletivo e naturalizar a morte como solução…

O problema, no entanto, não se resolve com fuzis, mas com política pública, rastreio do dinheiro e mudança no sistema prisional, onde facções continuam recrutando jovens sem perspectiva, e muitos tontos.

