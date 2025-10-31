No Metrópoles…

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tornaram-se alvos de Ação Civil Pública movida pela associação Fiquem Sabendo, que acusa as duas entidades de descumprirem a legislação de transparência ao se recusarem a divulgar, de forma nominal e individualizada, a remuneração de seus empregados, diretores e conselheiros.

(…)

Grifo meu: quando verem os valores das diárias e os preços das passagens internacionais da Apex…vão se assustar…em primeira classe, claro….já mostramos aqui…e comparamos com as do governador GladsonC…é um campeonato de quem gasta mais grana pública….do povo…e não resolvem nada….para o povo.



J R Braña B.

(…)

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.