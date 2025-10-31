Hortência não imaginava, quem sabe, a recepção no Acre, em Sena Madureira.

Tanto que marcou seu retorno para São Paulo, onde mora, para a madrugada desta sexta, poucas horas após sua apresentação sobre ‘liderança’ numa escola de Sena, ontem, quinta-feira.

Meu amigo Calixto, secretário, me contou:

— Hortência não reclamou de nada.

‘Nem da estrada?’, foi minha pergunta.

— Comeu num restaurante de posto em Sena e pediu bis… tomou suco de graviola, cajá e cupuaçu.

E mais:

— Hortência disse que se arrependeu de não ter marcado a passagem de volta para sábado.

Calixto resumiu:

— Ela é simples, humilde, fala muito bem… e sabe interagir e prender a atenção da plateia.

Pois é.

Não foi à toa sua estrela como uma das maiores atletas do Brasil e do mundo.

O principado de Sena está incorporado à experiência de vida dessa estrela que já fez o Brasil chorar de alegria com seus arremessos de três pontos…

E ainda deu uma colher de chá aqui para este blog de fim de mundo…

Hortência brindou coraçãozinhos ❤❤ numa postagem nossa no Instagram…

Foi ou não foi uma quinta-feira perfeita?!!!



J R Braña B.

Post scriptum: e no Pan de Havana(1991) Hortência e Paula com o comandante Fidel, que lhes entrega a medalha de campeãs….na voz do maior e incomparável narrador de TV do Brasil de todos os tempos, Luciano do Vale.

