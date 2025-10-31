Hortência não imaginava, quem sabe, a recepção no Acre, em Sena Madureira.
Tanto que marcou seu retorno para São Paulo, onde mora, para a madrugada desta sexta, poucas horas após sua apresentação sobre ‘liderança’ numa escola de Sena, ontem, quinta-feira.
Meu amigo Calixto, secretário, me contou:
— Hortência não reclamou de nada.
‘Nem da estrada?’, foi minha pergunta.
— Comeu num restaurante de posto em Sena e pediu bis… tomou suco de graviola, cajá e cupuaçu.
E mais:
— Hortência disse que se arrependeu de não ter marcado a passagem de volta para sábado.
Calixto resumiu:
— Ela é simples, humilde, fala muito bem… e sabe interagir e prender a atenção da plateia.
Pois é.
Não foi à toa sua estrela como uma das maiores atletas do Brasil e do mundo.
O principado de Sena está incorporado à experiência de vida dessa estrela que já fez o Brasil chorar de alegria com seus arremessos de três pontos…
E ainda deu uma colher de chá aqui para este blog de fim de mundo…
Hortência brindou coraçãozinhos ❤❤ numa postagem nossa no Instagram…
Foi ou não foi uma quinta-feira perfeita?!!!
J R Braña B.
Post scriptum: e no Pan de Havana(1991) Hortência e Paula com o comandante Fidel, que lhes entrega a medalha de campeãs….na voz do maior e incomparável narrador de TV do Brasil de todos os tempos, Luciano do Vale.
(…)
(…)
