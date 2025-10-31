O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (31), o pagamento de R$ 3,6 milhões em recursos federais para fortalecer a saúde pública nos municípios acreanos. As verbas, articuladas junto ao Ministério da Saúde, já foram depositadas nas contas das prefeituras e serão destinadas ao custeio de ações estratégicas na atenção básica.

Foram contemplados os municípios de Acrelândia (R$ 1 milhão), Assis Brasil (R$ 400 mil), Brasileia (R$ 700 mil), Rodrigues Alves (R$ 1 milhão) e Xapuri (R$ 500 mil).

Para o senador, os recursos chegam em um momento crucial, especialmente para as regiões mais vulneráveis e de difícil acesso.

“Esses municípios enfrentam enormes desafios para manter o funcionamento das unidades básicas de saúde. Estamos falando de comunidades ribeirinhas, indígenas e áreas isoladas, onde, muitas vezes, o atendimento médico depende de barco, avião ou de horas de estrada em condições precárias. É nessas regiões que o investimento precisa chegar com mais rapidez”, destacou.

O parlamentar reforçou que o foco das emendas é fortalecer a estrutura de atendimento básico e garantir a continuidade dos serviços à população.

“Saúde é prioridade absoluta. Esses recursos são fundamentais para que nenhuma UBS feche as portas por falta de dinheiro, e para que o cidadão, seja da cidade ou da floresta, tenha acesso digno a atendimento médico”, afirmou.

Petecão ressaltou, ainda, que os repasses são resultados do diálogo permanente com as prefeituras e da escuta direta das demandas locais.

“Tenho andado pelos municípios, ouvidos prefeitos, profissionais de saúde e a população. Cada centavo que conseguimos liberar tem um destino certo: cuidar das pessoas. E seguiremos firmes, em Brasília, lutando por mais recursos para o nosso Acre”, concluiu.

R$ 9,3 milhões para a saúde

Somente em 2025, Petecão já destinou R$ 9,3 milhões em investimentos para a saúde dos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Rodrigues Alves e Xapuri. Os valores incluem recursos para custeio das unidades básicas de saúde, compra de ambulâncias, aquisição de equipamentos hospitalares e melhorias na estrutura física das unidades.

“A saúde é um compromisso que a gente não pode deixar pra depois. É lá na ponta, no posto de saúde, que o povo sente quando o recurso chega. E o meu papel é garantir que esse dinheiro chegue onde realmente faz diferença”, concluiu.

