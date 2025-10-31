Por Miguel França

GdA – O gov. Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, inauguraram nesta quinta-feira (30) a nova rampa do Porto do Rio Iaco. A obra, executada pelo Deracre, recebeu manutenção completa em 75 metros de extensão e deve facilitar o transporte fluvial e o escoamento da produção rural na região do Purus.

O investimento total foi de R$ 2,8 milhões — R$ 2 milhões de emenda do então deputado federal Gerlen Diniz e R$ 887 mil de contrapartida do governo estadual. O projeto incluiu terraplanagem, rampa em concreto armado, muro de contenção, estacionamento e sinalização horizontal.

“Essa obra representa mais dignidade, mais segurança e o direito de ir e vir das pessoas”, afirmou o governador Gladson Cameli. A vice-governadora Mailza Assis destacou que “onde os rios são as estradas, obras assim trazem dignidade e melhoram o transporte de quem vive nas margens”.

O prefeito Gerlen Diniz, autor da emenda que viabilizou o projeto, destacou a importância da entrega para os moradores. “Hoje é um dia de festa. Estamos inaugurando uma rampa que há muitos anos era aguardada pelos ribeirinhos. Agora eles têm um local digno para embarcar e desembarcar suas mercadorias. É motivo de alegria e satisfação, uma data que entra para a história de Sena Madureira”, disse.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que a estrutura representa o compromisso do governo em garantir mobilidade e qualidade de vida à população ribeirinha. Moradores também comemoraram. “Antes era só lama. Agora dá pra subir e descer limpo e com segurança”, contou Jocenildo Dias Coelho, o Dinda.

