Coluna de Neiva Nara.
Poema: Salva Vidas
(…)
(…)
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.
Francisco Dandão (Rio de Janeiro) - Sábado passado fui almoçar num boteco perto de onde eu moro, no famoso bairro...
Ivete Sangalo... Versos fundamentais. //Quando a chuva passar //Abra a janela... //E o meu amor é imensidão... //E essa tempestade...
A rotina da Rainha do Basquete, campeã pelo Brasil. Hoje ela se apresentou em Sena Madureira, interior do Acre, e...
GdA - (...) Hortência chegou em Rio Branco quando passavam das 11h seguiu pela Rodovia 364, para o município de...
Por Stalin Melo GdA - Lotada na Tancredo Neves, na Baixada da Sobral, ela começa cedo: prepara a primeira refeição...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.