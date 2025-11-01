Trago hoje aqui Jones Manoel, de Recife, que já conheço há quase 10 anos…e é, pra mim, hoje, o grande cérebro jovem da esquerda brasileira.

Professor, historiador, nascido em Jaboatão, viveu a infância e adolescência na favela da Borborema com a mãe empregada doméstica, na capital de Pernambuco, e hoje assombra a direita e extrema-direita em debates pelo Brasil afora.

A carnificina no Rio de Janeiro, promovida por um governador despreparado complemente, é alvo de análise rápida de Jones, que comparto con vos ahora.

Ah, e dizendo antecipadamente, que meu voto para presidente no 1o turno é em Jones Manoel(suas ideias e causas combinam com as minhas)… ele não vai vencer, mas o Brasil vai conhecê-lo e isso, por si só, já será uma grande vitória no pensamento consciente no nosso país…

Claro, no segundo turno votarei em Lula, isso se o presidente não vencer logo no primeiro round, como mostram todas as pesquisas um ano antes do pleito.

Assista Jones Manoel, você vai ouvir muito falar dele daqui para frente em oestadoacre…

‘As facções hoje são empresas capitalistas’

As perguntas de Jones Manoel

Percebe o nível desse menino-jovem-homem?

Pois é…só oestadoacre para trazer gente desse quilate político.



J R Braña B.

