Do Hospital Marcelino Champagnat(Grupo Marista, PR)
O Hospital São Marcelino Champagnat alerta para o aumento de casos de câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos, faixa etária em que o diagnóstico costuma ocorrer em estágios mais avançados.
◼Principais causas: hábitos de vida pouco saudáveis, obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso indiscriminado de hormônios e predisposição genética.
◼Dados:
-
23% dos casos ocorrem em mulheres entre 40 e 49 anos.
-
Estimam-se mais de 73 mil novos diagnósticos em 2025, com 66,5 casos por 100 mil mulheres.
-
Em 2023, mais de 20 mil mortes foram registradas no país.
O Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia no SUS para mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sintomas.
◼Prevenção: mamografia anual a partir dos 40 anos, alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e abandono do cigarro e do uso descontrolado de hormônios.
◼Tratamento e riscos cardíacos:
Medicamentos como antraciclinas e trastuzumabe, além da radioterapia, podem afetar o coração. Por isso, o acompanhamento cardio-oncológico é essencial.
A avaliação cardiológica antes e durante a quimioterapia reduz complicações como arritmias, inchaço e falta de ar.
◼Mensagem central:
O diagnóstico precoce aumenta em até 90% as chances de cura. A prevenção e o acompanhamento integral são fundamentais para salvar vidas.
