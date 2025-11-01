GdA – Um dos momentos mais aguardados do Brasil na área, a Semana Internacional do Café (SIC) está se aproximando. O evento ocorre de 5 a 7 de setembro, em Belo Horizonte (MG), e o Acre irá marcar presença. O produtor Jorge Souza, responsável pelo café especial Raízes da Floresta, foi anunciado como um dos palestrantes do evento, levando o legado acreano a outros estados e países.

Com o tema “Café e bioeconomia: novos caminhos para gerar valor com sustentabilidade”, a palestra de Jorge, que será realizada na quinta-feira, 6, irá destacar como a produção de café pode incorporar alternativas sustentáveis, reforçando o compromisso com a preservação ambiental.

Ao lado da esposa, Jorge iniciou a produção de café especial em 2020, durante a pandemia de Covid-19, dentro da Reserva Chico Mendes. Desde então, o casal tem implantado um hectare por ano, recuperando áreas degradadas na propriedade e fortalecendo o cultivo sustentável.

“Quando decidi que queria trabalhar com café, comecei a estudar. Nosso trabalho tem se consolidado a cada ano. Já na nossa primeira safra, conseguimos exportar para os Estados Unidos e para a China. Por estarmos dentro da reserva, precisamos seguir o tripé da sustentabilidade, associando o ambiental, o econômico e o social”, conta.

