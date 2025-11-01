Escudo do Fluminense para o halloween criado através de inteligência artificial – fonte GE.
(…)
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.
(…)
Da Agência de Notícias do IBGE A taxa de desemprego do trimestre móvel encerrado em setembro de 2025 caiu para...
Francisco Dandão (Rio de Janeiro) - Sábado passado fui almoçar num boteco perto de onde eu moro, no famoso bairro...
Coluna de Neiva Nara. Poema: Salva Vidas https://youtube.com/shorts/N-B44OxZXxA?si=QyGlKeaM_lb8eQWX
“Bandido bom é bandido morto”, com esse mote a direita segue berrando por mais sangue em nome da “segurança”. Ao...
Política da morte para pobres, pretos e favelados, o projeto da extrema-direita no Brasil Do pastor conservador Otoni de Paula(MDB-RJ),...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
