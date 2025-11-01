O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, em regime de urgência, o Projeto de Lei Antifacção, que endurece o combate ao crime organizado e transforma crimes ligados a facções em hediondos.

Objetivo central

Fortalecer o Estado no enfrentamento às organizações criminosas que controlam territórios e atividades econômicas, ampliando penas, instrumentos de investigação e mecanismos de bloqueio financeiro.

Principais medidas do projeto

✔Crimes hediondos: homicídios cometidos por ordem ou em benefício de facções.

✔Penas ampliadas:

+De 12 a 30 anos para homicídios ligados a facções.

+De 8 a 15 anos para quem usar violência ou coação para dominar territórios ou economias.

+Aumento adicional de pena em casos de:

*Conexão entre facções,

*Atuação transnacional,

*Domínio territorial ou prisional,

*Morte ou lesão de agentes de segurança.

◼ Instrumentos de investigação

+Infiltração policial e de colaboradores em facções.

+Acesso judicial a dados de geolocalização fornecidos por empresas de tecnologia, telefonia e internet.

+Criação do Banco Nacional de Facções Criminosas, para reunir informações estratégicas.

◼ Medidas contra infiltração e corrupção

+Afastamento judicial de agentes públicos suspeitos de envolvimento com facções.

+Proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por 14 anos após condenação.

◼ Estrangulamento econômico

+Apreensão de bens e bloqueio de operações financeiras ligadas a facções.

+Intervenção judicial em empresas usadas para crimes.

+Suspensão de contratos com o poder público.

◼ Sistema prisional e segurança

+Monitoramento de encontros entre presos de facções.

+Transferência de detentos sem autorização judicial em caso de motim ou rebelião.

+Cooperação internacional coordenada pela Polícia Federal.

Do presidente Lula

— Vamos mostrar como se enfrentam essas facções que exploram o povo mais humilde.”

Do Min Ricardo Lewandowski(justiça)

— O projeto atende à demanda da sociedade e fortalece a atuação do Estado.

◼Traduzindo:

O PL Antifacção busca atacar o crime organizado em três frentes – repressão penal, bloqueio financeiro e blindagem institucional – consolidando uma política de segurança pública mais dura e integrada.

(oea com info da EBC)

(…)

