O Melhor Trato (pesquisa) – O Brasil vive um ciclo de forte expansão e formalização empresarial, impulsionado pelo protagonismo das micro e pequenas empresas, crescimento dos MEIs e descentralização regional.

O desafio é reduzir entraves burocráticos e fiscais (e crédito com juros baixos! – oestadoacre), enquanto inovação e digitalização se tornam essenciais para a sustentabilidade dos negócios.

Resumo – Mapa Empresarial do Brasil (2º trimestre de 2025)

✔Total de empresas ativas: 24,2 milhões.

✔Perfil: 93,8% são micro e pequenas empresas; MEIs representam 52,3% do total.

✔Novos negócios: 1,67 milhão de aberturas entre maio e agosto (+14,1% em relação a 2024).

✔Saldo positivo: +726,7 mil empresas (1,67 mi abertas x 942 mil fechadas).

✔Tempo médio para abrir empresa: 21 horas (Piauí e Sergipe lideram com 7h).

✔Liderança regional: Sudeste mantém maior concentração; Norte e Nordeste crescem participação.

✔Setores predominantes:

Serviços (53,6%)

Comércio (28,6%)

✔Principais atividades: promoção de vendas, varejo de roupas, serviços de beleza.

✔MEIs: 1,25 milhão de novos registros no quadrimestre (+19%); total de 12,66 milhões.

✔Cooperativas: 775 novas (+25,8%) — único tipo jurídico com crescimento no período.

Impacto econômico:

97% dos negócios ativos são MPEs.

Geram 7 em cada 10 novos empregos formais.

Contribuem com 26,5% do PIB.

Empreendedorismo no Brasil:

✔94 milhões de brasileiros possuem, criam ou planejam abrir empresa.

✔Taxa de empreendedorismo: 33,4% (GEM 2024).

✔Jovens (18 a 30 anos) são maioria entre os novos empreendedores.

✔Motivações: sonho pessoal (25%), oportunidade (25%), autonomia (18%), necessidade (9%).

Principais desafios:

✔Alta carga tributária (48%) – (o choro de sempre, especialmente dos que mais sonegam, que são os grandes)

✔Burocracia (30%)

✔Concorrência informal (22%)

✔Dificuldade de crédito (20%)

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.