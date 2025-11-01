Os olhos vermelhos de emoção do senhor na foto deste post são o retrato de uma realidade que atravessa, pelo menos, dez décadas em Sena Madureira.

Desde o nascimento do principado…

Sempre foram os de baixo que acabaram empurrados para os esconderijos da cidade – os varadouros sem acesso digno, sem estrada, sem assistência alguma ou muita precária.

Os lugares com alguma estrutura, as rodovias, o asfalto, foram tomados pelos grandes, com suas fazendas e sua imensa improdutividade social.

De Rio Branco a Sena, são meia dúzia de fazendas e latifúndios ao longo de 140 km de mesmice – descampado e gado.

Não se veem pessoas, porque não há pessoas nesse espaço visível da BR.

Porque latifúndios geram migalhas de empregos.

Os pobres estão nos fundos, marginalizados, vivendo em ramais cheios de lama no inverno e cobertos de poeira no tempo de pouca chuva.

É uma injustiça de classe, histórica, produzida por diversos governos que sempre governaram para os mesmos – os que têm tudo.

A luta da prefeitura de Sena por ramais decentes aos pequenos produtores/agricultores legítimos é uma luta inglória.

(segue após o vídeo)

A solução seria asfaltar todos…. Mas como?

Os pequenos produtores de arroz, milho, banana, macaxeira, galinha caipira, pato, frutas em geral – os que produzem a comida – são invisíveis.

A prioridade é sempre onde estão os grandes.

A chiadeira é sempre pela rodovia, percebe.

Por isso, no próximo fim de semana, vou passear na estrada entre Bujari e Porto Acre para ver se a rodovia foi feita para meia dúzia de fazendeiros donos dos 38 km que separam as duas cidades – ou se há, de fato, gente do povo às margens da via estadual, produzindo comida de verdade e tentando melhorar de vida com seu trabalho.

Claro, a solução seria uma reforma agrária completa ao longo da BR-364 (e da 317 também): trazer para a margem da rodovia centenas, milhares de pequenos produtores e dar a eles 15 hectares(poderia ser 10ha) para cultivarem o que sabem….Isso, sim, seria uma revolução social e econômica extraordinária.

E as fazendas?

Transferi-las para o fundão das rodovias – onde hoje estão os ramais esquecidos.

Só assim esses varadouros seriam, enfim, todos asfaltados.

Eu sei… é um sonho de sábado à noite, depois de uma cerveja, lá na picanha do Zé.

Não custa nada sonhar.

Mas esse sonho é político.

Não é aleatório…

J R Braña B.

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.