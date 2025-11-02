Poucos entendem o Brasil como o Lula…
Fala o tom que o povo entende, e, num país que adora uma trama, essa é vantagem rara.
Por outro lado, a imprensa tenta empurrar a ideia de um Brasil conservador, mas o brasileiro só quer ação…
Quer ver resultado, não discurso.
Num cenário de paralisia, qualquer gesto ganha ‘destaque’, igual no RJ…
Lula tem a chance de escrever outra história.
Com a maioria da população pedindo o fim violência gratuita, pela violência…
Agora é transformar a pauta da segurança num enredo de país que se reencontra com o próprio rumo.
___________
