Coluna de domingo, exclusivo em oestadoacre.com
Neste dia dos Finados.
Pe. Massimo.
(…)
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.
Coluna de domingo, exclusivo em oestadoacre.com
Neste dia dos Finados.
Pe. Massimo.
(…)
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.
O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, em regime de urgência, o Projeto de Lei Antifacção, que endurece o combate...
Os olhos vermelhos de emoção do senhor na foto deste post são o retrato de uma realidade que atravessa, pelo...
Do Hospital Marcelino Champagnat(Grupo Marista, PR) O Hospital São Marcelino Champagnat alerta para o aumento de casos de câncer de...
GdA - Um dos momentos mais aguardados do Brasil na área, a Semana Internacional do Café (SIC) está se aproximando....
G1 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (27) que a reunião com Lula foi "muito boa"...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.