O Sebrae e a Ufac realizaram, em Rio Branco, o VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental (CIPEL), entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, com o tema ‘Desafios e oportunidades na pecuária leiteira rumo a um futuro resiliente’.

O evento reuniu palestrantes nacionais e internacionais, produtores e pesquisadores que debateram tecnologias, manejo de pastagens, controle biológico e qualidade do leite.

No sábado (1º), houve dia de campo com atividades práticas.

Entre as participações, o analista do Sebrae Jailson Barbosa falou sobre educação financeira e sucessão familiar, e o professor da Ufac Eduardo Mitke destacou a importância da capacitação técnica para fortalecer o setor.

O congresso contou com o apoio da Embrapa/AC, Seagri, Seagro, Fórum Empresarial do Acre e Sistema Faeac/Senar/Sindicatos.

(oea com info do Sebrae/AC)

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.