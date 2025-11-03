Olha como as coisas se encaixam: o agronegócio precisa da terra, o tráfico precisa da rota, a queimada abre caminho — e o Estado, reduzido ao mínimo, observa…

É o retrato dum país onde o crime avança com método e o poder público encolhe por ‘opção’.

Em Franca, interior paulista, o Ministério Público desvendou um dos maiores esquemas de falsificação de agrotóxicos do país.

Segundo a CBN, a rede criminosa tem ligação direta com o PCC e movimenta um mercado que representa até 25% das vendas nacionais.

Os produtos são fabricados em laboratórios clandestinos, embalados como originais e vendidos até no exterior.

Crime se infiltra pelas brechas do sistema e a estrutura do Estado, enfraquecida por cortes e falta de pessoal, não acompanha a complexidade do dinheiro sujo que circula entre o campo, a fronteira e a internet.

Em tempo: o fogo que abre pasto na Amazônia também abre rota pro tráfico. E o veneno falsificado que sai de Franca irriga a mesma lógica — lucro rápido, fiscalização fraca e um país inteiro pagando a conta. Por isso não adianta somente votar no Lula, mas votar, convencer outras pessoas pra eleger senadores e governadores de esquerda compromissados com o Estado máximo para o povo.

