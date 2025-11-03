Legalização das drogas não é convite ao caos – mas um chamado à razão…

Tirar das sombras um mercado bilionário, enfraquece a engrenagem mais lucrativa do crime organizado: o tráfico.

As milícias perderiam o fôlego…

Quem sustenta a violência são as mesmas leis que dizem combatê-la.

Com a proibição, o Estado gasta bilhões numa guerra sem fim, lota presídios, e ainda vê políticos e autoridades cooptados pelo dinheiro fácil do pó e da propina…

Legalizar significa regular: definir padrões, vender com controle, taxar o consumo, etc.

A legalização secaria uma das maiores fontes de corrupção e violência do país.

Tiraria do crime o monopólio das drogas e devolveria ao Estado…

Mas não se houve mais falar em legalização no Brasil, pelo menos por enquanto.

Tabu.

Uma mudança… Legaliza!!

Segunda… Inteligência pra ir na fonte do dinheiro!

Terceira… Melhorar as condições materiais humanas das cadeias, que, por enquanto, continuam escolas do crime…

E para quem ainda tem dúvida… Com FHC.

___________

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.