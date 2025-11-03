Nem tinha visto cedo…

Meu filho, de Recife, postou aqui sobre a morte do mineiro Lô Borges, o criador do Clube da Esquina, um dos maiores movimentos da música brasileira nascido em BH.

Lô Borges e Milton Nascimento gravaram um das canções mais lindas pensadas na MPB…Clube da Esquina nº 2, em 1.997.

E lá se vai…Lô Borges tinha apenas 73 anos, a idade que meu pai foi embora também…

O assunto foi manchete em todos os grandes jornais do Brasil…

Em BH ficou na capa do ‘Estado de Minas’ desde o primeiro momento da sua partida…e ainda está.

Mas nossa homenagem é com música…

Não sem antes 10 fotos icônicas pescada do EM de BH.

Foto1 – Lô Borges

Foto 2 – Com Milton Nascimento

Foto 3 – Lô Borges

Foto 4 – Com o Clube da Esquina (Fernando Brant, Márcio Borges, Milton, Lô Borges e Beto Guedes)

Foto 5 – 1.972 – Em gravação do disco Clube da Esquina…Milton na foto também

Foto 6 – Lô Borges com o presidente JK mais Milton, o irmão Márcio, Fernando Brant em frente ao seminário em Diamantina(MG)

Foto 7 – Lô Borges e Milton Nascimento em show

Foto 8 – Lô Borges e Samuel Rosas(ex-Skank)

Foto 9 – Lô Borges ainda muito jovem

Foto 10 – foto da capa agora noite no EM e aqui em oestadoacre

A primeira música… Um girassol da cor do seu cabelo (gravada por vários cantores no Brasil)

Se eu morrer não chore não…é só a lua…

E a segunda canção…

Paisagem na janela...é a minha preferida…

Meio rock, meio bossa nossa, totalmente mineira….brasileira.

Paisagem na janela é uma metáfora que você enfrenta quando deixa a infância e vai pro mundo encará-lo.

E, claro, a última, o clássico Clube da Esquina nº 2…com Milton e Lô ao lado, no violão…

E lá se vai mais um dia…

Boa noite….a arte de luto no Brasil..

Morreu um dos monstros da música brasileira.

