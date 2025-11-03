O primeiro voo perdido ninguém esquece. E não é só pelo prejuízo, é pela sensação de que o tempo, de repente, resolveu brincar…

Saí cedo do centro de Brasília, do Plano Piloto, decidida a deixar uma encomenda na casa de uma amiga antes de embarcar.

Trânsito travou por causa de um acidente, o Uber atrasou 1 hora.

Ainda assim, quando cheguei lá, ela abriu a porta com um sorriso…

Disse que o café sairia já , e eu aceitei.

Por um instante, esqueci o embarque…

Quando percebi, já era tarde.

Cheguei ao Presidente Juscelino Kubitschek no exato momento em que os portões se fechavam…

O voo pra Nova York, que tinha custado R$ 8 mil, agora custaria mais que o dobro pra remarcar.

Já tô em casa, rindo (mas nem tanto)…

Amanhã vou chegar cedo. Bem cedo. Talvez até antes do check-in abrir.

E não avisei minha amiga que continuo em Brasília — porque, se ela souber… talvez eu…

