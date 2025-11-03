A realidade dos dados do IBGE que oestadoacre foi atrás por algumas horas e que hoje o site oficial do GdA divulgou como propaganda…mas nós fomos à fonte zero, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

O que diz o Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE sobre o Acre



Setores de ocupação dominantes

A administração pública, a educação e a agricultura (e serviços domésticos) reúnem, em conjunto, 36% das pessoas ocupadas no Acre, demonstrando o peso desses setores na geração de emprego e renda locais.

Participação no PIB

Embora os dados de ocupação destaquem a administração pública e a educação, a composição geral do Produto Interno Bruto (PIB) do estado mostra a predominância do setor de Serviços (68,1%), seguido pela Agricultura (17,2%) e Indústria (14,7%).

Nível de ocupação

O Acre apresenta um nível de ocupação de 47,2%, abaixo da média nacional de 53,5%, o que sugere desafios na geração de empregos, especialmente no interior, onde a agropecuária e o extrativismo ainda não geram empregos suficientes no setor de serviços.

Rendimento: O Acre alcançou um recorde histórico no aumento do rendimento domiciliar per capita entre 2022 e 2024, passando de R$ 1.119para para 𝑅$ 1.259, um crescimento de 12,5%.

IBGE desfaz o mito do agronegócio (gera renda e pouquíssimos empregos)

A percepção de que o agronegócio gera poucos empregos (migalhas) encontra respaldo nos dados do IBGE e estudos correlatos, especialmente quando se observa o perfil da ocupação no Acre e a tendência de automação do setor em geral.

Dados do IBGE indicam que a agropecuária, embora importante para o PIB, não gera postos de ocupação suficientes no setor de serviços no Acre. Isso significa que o crescimento econômico do setor não se traduz diretamente em uma ampla diversificação do mercado de trabalho local.

Predomínio do setor de serviços na geração formal: A maior parte dos novos empregos formais gerados no Acre tem origem no setor de serviços, especialmente em Rio Branco, e não no agronegócio diretamente.

Concentração de renda e desigualdade: Estudos apontam que o agronegócio pode contribuir para o aumento da desigualdade, pois paga salários acima da média apenas para cargos muito específicos e tende a concentrar a renda, em vez de distribuí-la amplamente através da geração massiva de empregos.

E conclui os dados do IBGE: Portanto, embora o agronegócio seja importante para o crescimento do PIB do Acre (chegando a ter a maior participação em 2021) ele enfrenta desafios significativos na geração de um grande número de empregos formais.

Traduzindo: há uma disparidade entre o valor econômico gerado (PIB) pelo agronegócio local e o impacto coletivo em termos de distribuição de empregos compatíveis com essa riqueza no contexto do Acre…. o setor gera milhões em renda a seus proprietários todos os anos, mas, em empregos formais, sobra apenas uma ninharia para contemplar o social.

