Um operário de 66 anos, identificado como Octay Stroici, morreu nesta segunda após ser resgatado dos escombros da Torre dei Conti, em Roma.
📽️ Nexta_TV
Parte da estrutura interna e da fachada do monumento medieval desabou durante as obras de restauração financiadas pela União Europeia.
Stroici foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
A Torre dei Conti, do século XIII, passava por restauração financiada pela União Europeia.
(Informações AFP)
____________
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.