Um operário de 66 anos, identificado como Octay Stroici, morreu nesta segunda após ser resgatado dos escombros da Torre dei Conti, em Roma.

Parte da estrutura interna e da fachada do monumento medieval desabou durante as obras de restauração financiadas pela União Europeia.

Stroici foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Torre dei Conti, do século XIII, passava por restauração financiada pela União Europeia.

(Informações AFP)

