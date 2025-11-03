O primeiro curso técnico do Brasil realizado dentro de uma terra indígena acontece na Terra Indígena Campinas Katukina, em Cruzeiro do Sul.

A formação é fruto de emenda da ex-deputada federal e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, destinada ao Instituto Federal do Acre (IFAC) – Campus Cruzeiro do Sul.

O Curso Técnico Subsequente em Recursos Pesqueiros, voltado ao povo Noke Koî, teve aula inaugural nesta quinta-feira, 23, na sede da Associação Geral do Povo Noke Koî (AGPN).

Serão 21 alunos ao longo de 11 meses de capacitação, unindo saberes tradicionais e acadêmicos para fortalecer a segurança alimentar e o empreendedorismo sustentável.

— Os povos indígenas já possuem o conhecimento ancestral, mas o desmatamento afastou os alimentos. Este curso traz a tecnologia necessária para criar o peixe em cativeiro e garantir a segurança alimentar, uma prioridade do presidente Lula na Nova Indústria Brasil. Vamos formar profissionais que poderão, no futuro, estruturar uma indústria do pescado dentro do território – afirmou Perpétua Almeida.

Para o reitor do IFAC, Fábio Storch, o projeto é um marco para a educação profissional brasileira:

— É um momento histórico que pode servir de modelo para o país. Graças à visão da ex-deputada Perpétua Almeida e ao apoio do Governo Federal, estamos formando os primeiros indígenas dentro do seu próprio território.

O presidente da AGPN, Adriano Katukina, destacou o impacto do curso:

— Já trabalhávamos com piscicultura, mas sem capacitação. Esse apoio vem fortalecer nosso trabalho e nossa segurança alimentar. Só temos a agradecer.

