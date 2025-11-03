Segunda-feira, 03 de Novembro de 2025 – D.O Nº 14.140
PREFEITURA DE SENA MADUREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO DO CMS Nº 11 de 21 de outubro de 2025.
Art. 1º – Aprovar a Programação Anual de Saúde de 2025 (PAS) do município de Sena Madureira
*40ª CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ACORDO COM O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025/PMSM.
CÂMARA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º 001/2024
P.F.S SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
prorrogando-o por mais 10 (dez) meses
(…)
