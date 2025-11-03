Da Aleac – Evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro, AUDITÓRIO DO SEBRAE, situado na Av. Ceará, 3693 – Jardim Nazle, Rio Branco, e reunirá especialistas de todo o país

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRCAC), convida servidores públicos, profissionais da contabilidade, estudantes e a sociedade em geral para participar do V Summit Contábil, Contabilidade Pública, Transparência e Governança para um Futuro Sustentável.

O evento será realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no AUDITÓRIO DO SEBRAE, que faz parte das ações do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as duas instituições, com o objetivo de fortalecer a transparência, a governança e as boas práticas na administração pública acreana.

📅 Programação Completa:

A abertura acontece no dia 5 de novembro, às 19h, com o credenciamento, a solenidade de abertura e a palestra “A Sustentabilidade Começa nas Relações: A Força da Liderança Afetiva na Gestão Pública”, ministrada por Vanessa Vogliotti.

No dia 6, às 8h30, será realizada a palestra “Desafios para a Implementação da NBC TSP 34 Custos no Setor Público”, com Flávio George Rocha. Às 10h30, Renata Pessoa e Welton Miranda apresentam “Casos de Sucesso: PMRBR – Evolução no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal”, seguidos de Wilson Leite, às 11h20, com o tema “Os Desafios da Arrecadação Municipal”.

No período da tarde, às 13h30, Sandoval Costa aborda “Procedimentos Contábeis Patrimoniais: Bases, Práticas e Desafios na Gestão do Patrimônio Público”, e às 16h, Marcelo Augusto Jorge ministra “eSocial na Administração Pública”.

Encerrando o evento, no dia 7 de novembro, às 8h, Marnízia Rocha apresenta “Boas Práticas na Prestação de Contas”, e às 10h30, Diana Vaz de Lima fala sobre “Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis”. No turno da tarde, às 13h30, o auditor-fiscal Heliomar Lunz ministra “Retenções Tributárias na Administração Pública: EFD-Reinf e DCTFWeb”, e às 15h, Diana Vaz de Lima encerra o evento com “Relatórios Contábeis de Sustentabilidade e Orçamento Sustentável”.

