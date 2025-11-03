G1 – A pesquisa realizada pelo instituto Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (03), revelou que 80% dos moradores do Rio de Janeiro acreditam que os responsáveis pelo poder das facções criminosas estão localizados nos bairros ricos da cidade, e não nas favelas. O estudo foi feito após a megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos e é considerada a mais letal da história.

Grifo meu: ou a chacina é ‘privilégio’ das favelas? A pesquisa acerta num dos alvos…



J R Braña B.

