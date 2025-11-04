E veio da vereadora Helissandra Matos…

Centro de Hemodiálise: é o termo mais específico e técnico, usado para designar o local onde se realizam sessões de hemodiálise, isto é, o tratamento para filtrar o sangue de pacientes com insuficiência renal.

Centro de Diálise: é um termo mais amplo, que pode englobar hemodiálise, diálise peritoneal e outros tipos de tratamento renal substitutivo.

1 – Se o local fará somente hemodiálise, será um Centro de Hemodiálise.

2 – Se o local vai oferecer vários tipos de diálise, se chamará de Centro de Diálise.

