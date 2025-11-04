Aleac – O Conselho Regional de Contabilidade do Acre, CRC, realiza a partir de quarta-feira, dia 5, no Sebrae, em Rio Branco, o V SUMMIT de Contabilidade, com foco em governança e contabilidade.

Na manhã desta terça feira, 4, o presidente do CRC, Ediberto Gomes e membros da entidade, foram recebidos pelo presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, a quem entregaram o convite oficial para o evento.

O SUMMIT, tem previsão de reunir 200 participantes, terá carga horária de 20 horas e vai atualizar e ampliar o conhecimento técnico em contabilidade aplicada no setor público, com foco principal na responsabilidade e sustentabilidade na gestão.

“Nós queremos despertar entre os gestores públicos a necessidade da contratação se contadores para a gestão pública. No Acre, por exemplo, das vinte e duas prefeituras, apenas três contam com contador de carreira, o que mostra o quanto está descoberta a contabilidade pública na gestão”, disse Ediberto Gomes.

O presidente Nicolau Júnior anunciou durante o encontro, que a ALEAC TV vai transmitir ao vivo o evento, o que vai permitir a participação on line dos profissionais do interior que não puderem acompanhar de forma presencial. Ele ainda pontuou que na Casa de Leis, desde o início da gestão atual, o setor de contabilidade foi reforçado com a contratação de novos profissionais.

“Aqui na casa tivemos a preocupação de fortalecer o setor para conseguirmos alinhar as contas e conter gastos desnecessários. Por saber da relevância desse profissional para a gestão pública, estamos apoiando esse evento que certamente vai ser exitoso”, disse o presidente da ALEAC.

(Da Aleac)