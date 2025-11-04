Por CJF

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, a Justiça Federal lança o livro e a exposição “Valongo: Justiça pela Memória do Cais”, no dia 19 de novembro, no Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF), no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte de um projeto do Conselho da Justiça Federal (CJF) voltado à conservação e à valorização do Cais do Valongo, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial.

O evento ocorre durante a aula magna “Memória da Escravização: o papel da Justiça Federal para a reparação histórica”, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do CJF. A participação é gratuita, com inscrição prévia até 14 de novembro.

O livro reúne pesquisas históricas, registros judiciais e documentos oficiais sobre o Cais, combinando texto e arte — as aquarelas digitais da servidora Maria Clara Teixeira de Assis reinterpretam a trajetória do local e o compromisso da Justiça com a memória social e a igualdade racial.

As obras também estarão na mostra digital Valongo: Justiça pela Memória do Cais, aberta de 20 de novembro a 19 de dezembro, na Galeria Cela, no CCJF. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 11h às 19h.

As atividades integram a Mostra Cultural Consciência Negra, que ocupa o CCJF durante todo o mês com exposições, apresentações musicais, palestras e oficinas que celebram a cultura afro-brasileira e o combate ao racismo.

História do Brasil.

