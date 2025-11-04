Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos morreu aos 84 anos, informou a família nesta terça-feira (4).

Vice de George W. Bush entre 2001 e 2009 e articulador da “guerra ao terror” e da invasão do Iraque em 2003, baseada em alegações de armas que nunca existiram.

Nos últimos anos, Cheney rompeu com o Partido Republicano e criticava Donald Trump, a quem chamou de uma “ameaça à república americana”.

O conservador histórico terminou isolado e, num gesto simbólico, votou na Kamala Harris, candidata democrata à presidência em 2024.

