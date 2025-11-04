A principal rodovia do Acre ficou abandonada por longos quatro anos durante o governo(sic) do irresponsável Jair Messias Bolsonaro.

Qual foi a justificativa para a sua não recuperação naquele período?

‘A rodovia no Acre não dá lucro, acredite!

Agora, surge a notícia ridícula de que o DNIT estaria remanejando R$ 45 milhões da BR do fim do mundo para os quintos dos infernos…

Com os preços e custos atuais, R$ 45 milhões para uma BR largada durante um governo inteiro (19–22) não resolvem nada.

Absolutamente nada.

Mas servem de chiadeira e palanque para os políticos indecentes que se omitiram durante o governo do irresponsável que quase destruiu o Brasil.

E você nunca leu nem viu um título como esse print aí em cima entre 2019 e 2022…

São uns caras de pau cretinos!



J R Braña B.

(…)

