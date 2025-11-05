A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ifac lançaram, nesta quarta-feira (5), o Aquiry InovaHub, centro de inovação que será implantado no campus do Ifac em Rio Branco, com possibilidade de atender outros municípios.

O projeto, fruto de um convênio de R$ 3,77 milhões – sendo R$ 3,2 milhões da ABDI – terá duração de 24 meses e foco inicial na cadeia produtiva do café.

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, afirmou que o hub ‘é a materialização da Nova Indústria Brasil’, destacando que o investimento ‘dá continuidade ao trabalho de industrialização do café e fortalecimento de sua cadeia produtiva’.

Segundo Perpétua, a iniciativa vai ‘acelerar a transformação digital e a inovação, agregando tecnologia e mais valor à produção local, fortalecendo a bioeconomia e posicionando o Acre como polo de competitividade e desenvolvimento sustentável’.

O reitor do Ifac, Fábio Storch, ressaltou a importância da parceria:

— Acreditamos que este seja o primeiro de muitos convênios com a ABDI. Esses investimentos fortalecem nossa missão de oferecer formação técnica e tecnológica de excelência e transformar ideias em negócios.

O Aquiry InovaHub integrará estruturas já existentes no Ifac, como o Laboratório Maker e a INCUBAC, e oferecerá cursos, hackathons e bolsas de estímulo à inovação.

O espaço contará com laboratório modernizado, salas de treinamento, arena de inovação e área de coworking. Após o convênio, o Ifac assumirá a gestão e sustentabilidade do projeto.

