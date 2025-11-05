O fato ocorreu ontem, terça-feira, 5.11, no centro histórico de la Ciudad de México, a capital do país.

El acoso callejero(assédio de rua) não intimidou a presidenta Cláudia Sheinbaum, que disse que vai seguir caminhando pelas ruas do país.

— No vamos cambiar (não vamos mudar).

Cláudia disse nesta manhã de quarta, durante conferência(esclarecimentos públicos aos meios de comunicação) que já registrou uma denúncia nas últimas horas contra o assediador e busca criminalizar o ato em todo país.

Veja abaixo…

Grifo meu: que segurança fajuta essa da presidenta do México…como um sujeito desses se aproxima assim….?

J R Braña B.