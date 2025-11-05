Durante as comemorações dos 33 anos de emancipação de Marechal Thaumaturgo, o senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o pagamento de R$ 955 mil para o município, destinados à compra de 200 mil mudas de café clonais e 24 toneladas de adubo.

Os recursos, obtidos junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), visam fortalecer a agricultura familiar, gerar renda e recuperar áreas degradadas.

— Essa conquista impulsiona a produção, gera empregos e traz prosperidade aos pequenos agricultores. Além disso, contribui para a preservação ambiental – afirmou Petecão.

Nos últimos três anos, o senador já destinou mais de R$ 5,3 milhões à cadeia produtiva do café no Acre, beneficiando produtores de Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

O prefeito Valdélio Furtado agradeceu o apoio.

— Petecão tem sido um parceiro incansável dos nossos produtores. Ele entende a importância da agricultura para a economia local – disse.

(…)

