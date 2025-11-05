Quarta-feira, 05 de Novembro de 2025 – D.O Nº 14.142

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 093/2025 – Comprasgov nº 90093/2025

Objeto: Pavimentação de Vias no município de Sena Madureira/AC

Empresa: C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA CNPJ n° 05.989.042/0001-10

R$ 2.028.219,99 (dois milhões, vinte e oito mil duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).

Grifo meu: não esqueçam as calçadas de pedestres…isso deve ser prioridade nas vias, pois são elas que dão mais segurança a quem não tem veículos e anda a pé….Calçadas de pedestres!!!!!

Grifo meu 2: que tal um plano de arborização nas ruas de Sena, prefeito??!!! É barato e a cidade ficaria, em dois anos no máximo, mais bonita e agradável.

J R Braña B.

