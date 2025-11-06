Do Sesc – O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2026 da Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Os editais completos estão disponíveis no site www.sescacre.com.br

A Escola Sesc de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Rio Branco, lançou editais de processo seletivo para o ano letivo de 2025 com vagas para alunos do ensino infantil Pré I (04 anos de idade) – Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para preenchimento imediato nos turnos matutino e vespertino, e 20 vagas para cadastro de reserva. E Pré II (05 anos de idade) – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

As inscrições acontecem a partir de 10 de novembro e encerram no dia 17 de novembro de 2025 e a seleção será feita pela modalidade sorteio.

Para o Ensino Fundamental as vagas serão disponibilizadas conforme abaixo:

1° ano (06 anos de idade) – Serão sorteadas 18 (dezoito) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 2° ano – Serão sorteadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva. 3° ano – Serão sorteadas 04 (quatro) vagas para preenchimento imediato e 10 (dez) vagas para cadastro de reserva. 4° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva e 5° ano – Serão sorteadas 20 (vinte) vagas para cadastro de reserva.

Inscrição

Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ler o edital e comparecer à escola Sesc, localizada na Rua Lauro Julião, nº 24 – Bairro Jardim Manoel Julião, Rio Branco-Acre, no período das 7h às 11h e 13h às 17h.

Entre as exigências para concorrer às vagas é ter 4 anos completos até 31 de março de 2026 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, e ser dependente de comerciário e estar com a credencial (carteira) Sesc atualizada.

O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 21 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 28 conforme os editais. Confira os editais completos no site www.sescacre.com.br

(Sesc)

