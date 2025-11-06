— Não adianta vaiar…eles não vão ouvir…vote…eles vão ouvir o seu voto…essa deve ser a regra – Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos sobre os desmandos do governo Donaldo

Historicamente sempre New York(Nova York) foi uma cidade progressista, avançada culturalmente…onde os imigrantes se sentiam mais à vontade…

Na verdade, os imigrantes construíram NY, como construíram São Paulo, Londres e outras megas cidades pelo mundo…

E pra não deixar eu mentir a cidade acaba de eleger um prefeito filho de imigrante, que já chegou dizendo que será o ‘calo no sapato’ do Donaldo.

A imprensa burguesa chama Zohran Mamdani de ‘socialista’.

Não tem nada disso. ele é um democrata, do partido, e um progressista no pensamento…além de ser um mulçumano.

A imprensa burguesa(a do Brasil também) chama de ‘socialista’ todo governante que fala em social ou se preocupa com as pessoas…age assim para assustar os incautos e agradar seus patrocinadores, o mercado capitalista.

Donaldo foi mais longe…chamou Zohran de ‘comunista’…o presidente dos EUA, todos conhecem, também é tosco e acha que todos são idiotas e assinam embaixo de suas bravatas..

Esta semana o ex-presidente Barack Obama disse o que é e o que representa Donaldo Trump para os EUA…e pediu que não o vaiem, mas votem corretamente…

Assista…

