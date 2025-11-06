O deputado Tanízio Sá(MDB) aprendeu rápido como mexe as pedras do xadrez político.

Nesta sexta-feira, conta ZHO, ele vai apresentar no seu escritório em Sena um novo integrante da equipe.

Nelson Sales, ex-secretário de saúde demitido pelo prefeito Gehlen Diniz por razões políticas.

Nelson chegaria para comandar a campanha de Tanízio à reeleição para estadual, ou, provável, deputado federal…?

Lembre que Nelson foi um dos coordenadores da campanha vitoriosa do prefeito Gehlen…

Tanízio entendeu que tem que ampliar seu birô político além da antiga Vila Castelo…

E está transformando Sena no seu principal polo político.

Já começa entrar, dividir e a preocupar os feudos eternos de Sena Madureira.

Isso é bom.

Já, já Tanízio começa pensar na prefeitura da cidade…será?

J R Braña B.

(…)

