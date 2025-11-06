Nova York entra numa outra fase com o prefeito eleito Mandani…
Proposta direta: o Estado precisa funcionar muito melhor que o setor privado — com serviços públicos eficientes, acessíveis e voltados à maioria da população, os trabalhadores.
Mas nada disso acontece sem cobrar mais de quem tem mais…
Essa também é a nossa questão brasileira…
Quem tem mais tem que contribuir mais.
Precisa ser assim…
O prefeito terá de fazer boa costura pra conseguir essas coisas mínimas.
Arrecadação é pra investimentos sociais e garantir que o Estado atenda a maioria… de trabalhadores…
E vai além…
A questão central não é entre capitalismo ou socialismo, mas sobre políticas públicas que funcionem…
É justamente aí…
A ideia do prefeito se conecta com as políticas do PT… tornar o Estado um instrumento a favor da maioria, mesmo num sistema capitalista.
Por mais políticas que funcionem…
Talvez se forme uma ponte rara entre a esquerda americana e a brasileira — uma troca de experiências capaz de fortalecer as duas.
