Nova York entra numa outra fase com o prefeito eleito Mandani…

Proposta direta: o Estado precisa funcionar muito melhor que o setor privado — com serviços públicos eficientes, acessíveis e voltados à maioria da população, os trabalhadores.

Mas nada disso acontece sem cobrar mais de quem tem mais…

Essa também é a nossa questão brasileira…

Quem tem mais tem que contribuir mais.

Precisa ser assim…

O prefeito terá de fazer boa costura pra conseguir essas coisas mínimas.

Arrecadação é pra investimentos sociais e garantir que o Estado atenda a maioria… de trabalhadores…

E vai além…

A questão central não é entre capitalismo ou socialismo, mas sobre políticas públicas que funcionem…

É justamente aí…

A ideia do prefeito se conecta com as políticas do PT… tornar o Estado um instrumento a favor da maioria, mesmo num sistema capitalista.

Por mais políticas que funcionem…

Talvez se forme uma ponte rara entre a esquerda americana e a brasileira — uma troca de experiências capaz de fortalecer as duas.

______________

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.