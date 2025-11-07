◼Menor ou igual a 16 anos são mais de 3 mil inscritos…

◼Igual ou maior que 60 anos foram inscritos 50

Confira a tabela por faixa etária abaixo…

EBC – A aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025 ocorrerá nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país.

O estado do Acre teve 28.962 inscrições confirmadas. Sendo que 8.212 são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

Os dados são do Painel do Enem, disponibilizado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Perfil – De acordo com o levantamento do Inep, 21.116 inscritos no Acre são isentos e 7.846, pagantes.

Do total de inscritos confirmados no estado, 17.305 (59,75%) são mulheres e 11.657 (40,25%) são homens.

Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (18.098), seguidos de 6.346 participantes autodeclarados brancos, 3.044 pretos, 735 amarelos e 380 indígenas.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 21 a 30 anos, com 6.441 inscritos confirmados. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 50.

Confira a tabela de inscrições confirmadas por faixa etária no Acre.

Idade Quantidade Menor ou igual a 16 anos 3.169 17 anos 5.544 18 anos 5.629 19 anos 2.852 20 anos 1.833 Entre 21 e 30 anos 6.441 Entre 31 e 59 anos 3.444 Maior ou igual a 60 anos 50

Brasil – Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscritos confirmados, um aumento de 38% em relação a 2022. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628, pagantes. Além disso, 98.558 participantes utilizarão o exame para a certificação de conclusão do ensino médio, iniciativa retomada nesta edição. Para obter a certificação, é necessário atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação.

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.