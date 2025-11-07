Por Clícia Araújo

SEE – Para promover o diálogo sobre saúde mental no ambiente escolar, os alunos do Instituto de Educação Lourenço Filho, em Rio Branco, lançaram o podcast Descomplica a mente protagonista, que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, e no sábado, 8, a partir do meio-dia, pelo canal da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) no YouTube (@educacaodoacre).

O podcast foi conduzido pela professora Daniele Nascimento de Andrade, com a participação dos estudantes Alerian Freitas e Gabriel Marçal, e contou com a colaboração da psicóloga Florisa Sobralino, da Divisão de Psicologia Escolar da SEE.

O programa, que terá dois dias de exibição, foi gravado no Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

O projeto nasceu no âmbito da disciplina Eletiva Prática Experimental e teve o acompanhamento de estagiários do curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), supervisionados pela equipe técnica da Divisão de Psicologia Escolar e Educacional (Dipsee) da SEE, sob orientação do psicólogo Ocimar Leitão, e pelo professor Me. Fabrício Ricardo Lopes, da Ufac, no contexto da disciplina Estágio Supervisionado em Psicologia Social e Políticas Públicas I.

A iniciativa foi desenvolvida por uma equipe de 20 estudantes do ensino médio integral, sob orientação da professora Daniele. Voltado especialmente aos jovens que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o podcast aborda temas como ansiedade diante das provas, estratégias para lidar com o estresse acadêmico e reflexões sobre o bem-estar emocional no contexto educacional.

A saúde mental em pauta na escola

A professora Daniele explica que o projeto surgiu a partir de demandas observadas entre os próprios alunos.

“Os estudantes apresentavam crises de ansiedade, algo que temos percebido com frequência em diversas escolas. No ensino integral, essas questões são ainda mais intensas, devido às múltiplas exigências do novo ensino médio, ao excesso de informações e à influência das redes sociais. Tudo isso impacta na capacidade dos alunos de se autorregularem emocionalmente e de planejarem o próprio futuro”, destacou.

A docente ressalta que cerca de 18 a 20 alunos participaram ativamente da construção do projeto.

“Eles se sentiram acolhidos, puderam compartilhar experiências e perceber que não estavam sozinhos. Muitos relataram que falar sobre o que sentem trouxe alívio e conexão com os colegas. Esse tipo de prática precisa ser constante na escola, pois trabalhar a saúde mental não é importante apenas para os alunos, mas também para os professores”, completou.

Voz e protagonismo estudantil

Para Alerian Freitas, uma das participantes do podcast, a experiência foi transformadora.

“O objetivo central do nosso podcast é alcançar estudantes do terceiro ano do ensino médio, ou que já concluíram essa etapa, e que se sintam ansiosos diante das transformações e incertezas dessa fase. Foi uma vivência essencial e positiva, que me fez perceber a importância de compartilhar experiências e cuidar de si”, afirmou.

O estudante Gabriel Marçal também destacou a relevância da iniciativa.

“A experiência foi libertadora. Senti que faltava espaço para falar sobre nossas angústias e pressões. Ao perceber que não estava sozinho, entendi que o diálogo é o primeiro passo para lidar melhor com a ansiedade. Foi muito enriquecedor contar com o apoio da equipe da Ufac e da SEE, que nos ajudaram a compreender que nossos sentimentos são válidos”, relatou.

Apoio psicológico e incentivo ao equilíbrio emocional

A psicóloga Florisa Sobralino, da SEE, que participou da gravação do episódio, elogiou a iniciativa dos alunos e a integração entre escola e universidade.

“A ação é louvável. Observamos que os estudantes manifestam dúvidas, receios e altos níveis de ansiedade diante das provas. Iniciativas como essa são fundamentais e devem ser ampliadas. Parabenizo a todos os envolvidos e desejo aos alunos serenidade e sucesso nas provas do Enem”, destacou.

Com linguagem acessível e foco no diálogo entre pares, o podcast Descomplica a mente protagonista propõe “descomplicar a mente” e tornar a vida estudantil mais leve, incentivando o autocuidado e o apoio mútuo entre os jovens.

