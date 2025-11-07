Por Neiva Nara…
— As lágrimas e seus prenúncios…
◼Menor ou igual a 16 anos são mais de 3 mil inscritos... ◼Igual ou maior que 60 anos foram inscritos...
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reuniu, na quinta-feira (6), em Brasília, representantes comerciais de...
Por Clícia Araújo SEE - Para promover o diálogo sobre saúde mental no ambiente escolar, os alunos do Instituto de...
O Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias....
Quinta-feira, 06 de Novembro de 2025 - D.O Nº 14.143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA DECRETO Nº 179 de 29...
