Como antecipamos na quinta-feira, 6.11, o deputado estadual Tanízio Sá, chamou mesmo o ex-secretário municipal, Nelson Sales, para o seu lado.
Tanízio não compareceu ao evento em Sena nesta sexta, 7(aliados dizem que estava noutra agenda)…porém enviou-mandou áudio- vídeo para apresentar o novo ajudante.
Quem apareceu na foto ao lado de Nelson foi o vice do prefeito Gehlen.
Antes que especulem: Elvis Dany é do MDB de Tanízio Sá e deve ter sido escalado para fazer as honras da casa.
Tanízio provoca na faixa: ‘Sena e o Acre têm voz.’
Tudo certo.
J R Braña B.
