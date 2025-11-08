Maria Aurinete Gomes da Costa.

Uma trabalhadora na escola Clícia Gadelha.

Terceirizada.

Um subemprego comum a milhões de vida num país injusto como o Brasil.

Tinha um pouco mais de 60…

Trabalhava com uma vassoura, um pano, um rodo, um balde nas mãos – limpando diariamente a nossa escola.

Uma vida que não foi fácil, até o último dia, o último segundo.

Pelo menos duas vezes me perguntou por que chegava tão cedo à escola…

Eu ria e respondia: ‘porque sou assim, não gosto de chegar atrasado, nem em cima da hora.’

Ela assentia com o seu sorriso conhecido na escola.

Num dos últimos intervalos culturais no Clícia, D. Neta me chamou a atenção.

Gravei ela por 10 segundos dançando Dire Straits com os Machine Blues, uma banda acreana…

Foi há seis meses.

Ela acompanhou o suingue.

Aliás, a música chama-se Sultões do Suingue…

Ela se sentiu bem e dançou alegre, feito uma jovem.

Era uma jovem de cabeça e de espírito.

E é essa imagem que quero guardar de D. Neta.

Porque a alegria dela ficou…



J R Braña B.

Post scriptum: o sepultamento de D. Neta será nesta sábado no Cemitário da Estrada do Quixadá.

Post scriptum 2: ela viu esse vídeo…mostrei a ela no dia.