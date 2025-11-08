Como parte da nova campanha de prevenção e controle das arboviroses intitulada Não dê chance para dengue, Zika e chikungunya, o Ministério da Saúde promove neste sábado (8), em todo o país, o Dia D nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Participarão do mutirão gestores locais, profissionais de saúde, agentes de endemias, lideranças comunitárias e da população em geral. Serão realizadas ações de conscientização e mutirões de limpeza em locais públicos e residências.

Mais de 370 mil profissionais atuam diariamente na prevenção das arboviroses em todos os 5.570 municípios brasileiros. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) orientam as famílias durante visitas domiciliares, distribuem materiais informativos e estimulam a participação da população. Já os Agentes de Combate às Endemias (ACE) realizam inspeções, aplicam larvicidas e registram dados que subsidiam o planejamento das ações de vigilância.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a ação ocorre antes mesmo do período de maior transmissão da dengue, que é no primeiro semestre do ano.

— Este é o momento de conscientizar e engajar a população e os municípios para identificar os pontos críticos e eliminar os criadouros do mosquito – afirmou Padilha.

O ministro acredita que o uso de novas tecnologias, como a Wolbachia, é essencial para conter a transmissão do vetor.

(…)

O que é, para que serve e como é usada contra dengue, zika e chikungunya

✔Wolbachia é uma bactéria natural que vive em insetos e impede que mosquitos transmitam vírus como dengue, zika e chikungunya.



✔Ela é usada em programas de saúde pública porque reduz a capacidade do mosquito Aedes aegypti de espalhar essas doenças, sem causar risco a humanos ou ao meio ambiente.

✔A bactéria Wolbachia se espalha nas cidades por meio da liberação de mosquitos Aedes aegypti criados em laboratório que já têm a bactéria.

✔Esses mosquitos se reproduzem com os mosquitos locais, e a Wolbachia é passada naturalmente para os filhotes.

✔Com o tempo, a maioria dos mosquitos da região passa a ter a bactéria — e assim diminui a transmissão da dengue, zika e chikungunya.

✔Segundo informou o ministério da Saúde, em julho deste ano, foi inaugurada, em Curitiba (PR), a maior biofábrica de Wolbachia do mundo, com capacidade para produzir 100 milhões de ovos por semana. A tecnologia consiste na produção de mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia, que bloqueia o desenvolvimento dos vírus dentro do Aedes aegypti, impedindo sua transmissão.

oea

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.