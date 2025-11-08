Sexta-feira, 07 de Novembro de 2025 – D. O Nº 14.144

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 181/2025

Art. 1º Nomear o servidor Jerffeson Cavalcante D’Ávila* como Defensor Dativo do servidor Moacir Gomes da Silva Alves, exclusivamente para os fins de acompanhamento e defesa no respectivo processo administrativo de aposentadoria.

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 182/2025

Art. 1º Nomear o servidor Jerffeson Cavalcante D’Ávila como Defensor Dativo do servidor Edson Ribeiro, exclusivamente para os fins de acompanhamento e

defesa no respectivo processo administrativo de aposentadoria.

Comprovante…

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.