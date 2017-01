Mano nega acordo com Mazinho e diz que vai tomar providências sobre vereadora

Este blog entrou em contato com o ex-prefeito de Sena Madureira e perguntou o que ele achou do posicionamento político da vereadora Ivoneide (PSB), que aliou-se ao novo prefeito da cidade durante a eleição da câmara (Ivoneide faz parte da mesa diretora).

Na cidade de Sena corre o boato nos meios políticos de que Mano e Mazinho teriam feito um acordo, que envolveria a indicação da vereadora Ivoneide para a direção da câmara.

-Você conhece o meu posicionamento na política – disse Mano a este blogueiro.

O ex-prefeito Mano Rufino enviou a seguinte mensagem:

-Bom dia, Braña. como foi divulgado na nota do PSB, nós não fomos consultado nem muito menos comunicado sobre a decisão da vereadora (aliar-se ao novo prefeito). Foi uma decisão unilateral…Você sabe do meu posicionamento na política. O partido vai ouvir a vereadora e a direção para tomar as medidas cabíveis.

Taí, para quem queria saber a opinião do ex-prefeito Mano quanto à adesão da vereadora do seu partido aos quadros do oficialismo peemedebista em Sena.

