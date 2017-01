Sena: indicados de Charlene Lima não a acompanham em retirada da prefeitura

A vida não tá moleza para a ex-senhora dos votos da campanha do então candidato a prefeito de Sena, Mazinho (PMDB).

Charlene foi uma das que indicou pessoas para a equipe do novo prefeito do município.

Pensa que os indicados por Charlene a seguiram em solidariedade depois do rompimento dela com o prefeito e do prefeito com ela?

Vai pensando…

Permaneceram todos nos seus cargos, que não são bobos.

É o velho ditado, quem não tem a caneta para decidir não tem nada…

….Mas pode ter mais à frente.

J R Braña B, de folga por uns dias com ma femme Deyse Maria, porém sem sossego pois o ZHO não me deixa tomar uma cerveja sem o plim plim do celular avisar.

editado by Maria Lúcia