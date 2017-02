Fies reabre 40% menor (Palmas para o PMDB, PSDB, DEM…!!!!!)

NR-7 Comunicação

Hoje (07) abrem as inscrições para o Fies que, para o primeiro semestre de 2017, oferece 150 mil vagas, 40% a menos do que no mesmo período do ano passado, quando 250 mil vagas foram ofertadas. Além da diminuição nas vagas o teto do financiamento caiu de R$ 7 mil por mês para R$ 5 mil no caso dos novos contratos.

Como já se sabe, nos últimos anos os programas educacionais do Governo Federal vêm sofrendo cortes, especialmente o Fies. Além disso, com a recessão econômica do país, muitos alunos ficaram inadimplentes – de acordo com dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, 53% dos contratos do Fies estavam atrasados em setembro (última atualização disponível).

(…)