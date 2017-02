César Messias: Mano vai continuar à frente do PSB em Sena

O ex-prefeito de Sena Madureira procurou o deputado federal César Messias após a publicação de nota aqui dando conta de que poderia estar sendo deixado de lado em relação ao controle do PSB no município.

Recebeu a garantia do parlamentar que de que seguirá à frente da legenda em Sena com todas as honras que sempre teve.

-Tenho muito carinho pelo Mano e ele continuará no PSB – confessou César Messias ao blogueiro muito cedo nesta manhã de terça-feira.

César é rápido…

Traduzindo: abortado o plano de voo do casal tucano (Toinha e Zé Vieira) no principado de Sena.

J R Braña B.